18 октября в Брюсселе Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Фламандский парламент, встретился с депутатами и присутствовал на торжественной церемонии создания Группы дружбы с Арцахом. , Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян выразил благодарность всем, кто приложил усилия для формирования этой группы, отметив, что она, будучи символом искренней дружбы между Фландрией и Арцахом, подтверждает готовность развивать двусторонние отношения и преданность всеобщим ценностям. Глава государства подчеркнул, что на территории нынешней Бельгии Фландрия является самым древним очагом армянской диаспоры, и армянская община выступает в качестве своеобразного моста между западом и востоком, исторической родиной и этой прекрасной страной. Президент Саакян добавил, что такая богатая история отношений должна оказать свое положительное влияние на современный период.