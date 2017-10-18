Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

«Тойота» сделала шестиместный минивэн с 1000-километровым запасом хода


Компания Toyota показала новый концепт-кар, которые дебютирует в конце октября на автосалоне в Токио. Прототип, представляющий собой шестиместный минивэн, получил название Fine-Comfort Ride, а запас его хода составляет примерно тысячу километров, передает Арменпресс.

Концепт-кар укомплектовали электрическими двигателями, встроенными в колеса. Энергию они получают от топливных ячеек, где она вырабатывается во время химической реакции между водородом и кислородом.

Габаритная длина Toyota Fine-Comfort Ride составляет 4830 миллиметров, ширина – 1950 миллиметров, а высота – 1650 миллиметров.

Никакой детальной информации об интерьере прототипа в Toyota не привели.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации