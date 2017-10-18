Скрипач Николай Мадоян - рекордсмен Книги рекордов Гиннеса

Скрипач, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Николай Мадоян может быть ещё два раза включён в Книгу рекордов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сообщил во время пресс конференции 18-го октября.



Свой первый музыкальный рекорд Мадоян установил 11-12 февраля 2017 года в Доме камерной музыки имени Комитаса. Скрипач на протяжении 33 часов (с перерывами по 5 минут каждый час) исполнил 59 избранных произведений музыкальной сокровищницы, в том числе Комитаса. Сертификат о его включении в Книгу рекордов был представлен сегодня во время пресс-конференции.



"Новый рекорд, который представлен в Книгу рекордов Гиннеса, был зарегистрирован 20 февраля 2014 года, когда за 3 часа 25 минут было исполнено сразу 6 концертов Николо Паганини для скрипки с оркестром", - сказал Мадоян.



Второй рекорд, который также представлен для регистрации, по словам музыканта, заключается в том, что он исполнил произведение Римского-Корсакова "Полёт шмеля" на акустической скрипке за 46-47 секунд.



Музыкант отметил, что предыдущий аналогичный рекорд был установлен на электронной скрипке, и исполнителю потребовалось более 50 секунд для того, чтобы сыграть "Полет шмеля".



Мадоян также отметил, что на установление рекорда в 2017 году его подвигло мужество и отвага армянских солдат, которые воевали в дни апрельской войны 2016 года, и ценою своих жизней не позволили противнику осуществить свои планы.

Со 2-го по 5 апреля 2016 года азербайджанские ВС вели активные боевые действия, обстреливая позиции и населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики практически по всей линии соприкосновения с применением ракетно-артиллерийских средств, бронетехники и авиации. Армия обороны НКР успешно подавила агрессивные действия противника, в результате чего азербайджанская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.



"После апрельских событий был мощный эмоциональный подъём, который вселил в меня уверенность в то, что нужно и самому сделать что-то возвеличивающее имя нашего народа", - сказал Мадоян.



Скрипач Николай Мадоян родился в 1973 году в Ереване. Учился у известных музыкантов Богданяна, Брона, Стерна, Соловьева, участвовал в концертах со всемирно известными дирижерами и лучшими симфоническими оркестрами мира (К. Мазур, Р. Хикокс, Ф. Брюзгемн, К. Аббадо, А. Кац, Д. Китаенко, В. Гергиев, Л. Хагер, М. Бамберт, Р. Дуффало, Н. Алексеев и др.).



В 1988 году он стал победителем Всесоюзного конкурса имени Чайковского для молодых исполнителей, а в 1991 году – Международного конкурса скрипачей имени Георга Кулленкампфа.



В Европе Мадоян дебютировал, как концертирующий солист на фестивале в Шлезвиг-Гольштейне с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Среди последующих заметных выступлений Мадояна — турне по Германии с камерным оркестром "London Mozart Players" (1996, 12 концертов, дирижёр Матиас Бамерт) и исполнение 24 каприсов Николо Паганини в генуэзской церкви Сан-Донато, где был крещён композитор (2000).



Мадоян записал семь альбомов на фирме "Kontrapunkt" (Дания), в том числе Сонаты Сергея Прокофьева и Соната Эдварда Грига, признанные лучшими среди аналогичных записей журналом "The Strad".



В настоящее время Мадоян проживает в Германии. В честь 13-летия независимости Армении был удостоен звания заслуженного артиста РА, а также звания почетного профессора Ереванской государственной консерватории.