Межпарламентский союз возглавила мексиканка Габриэла Куйэвас Баррон

Новым председателем Межпарламентского союза (МПС) избрана представительница Мексики Габриэла Куйэвас Баррон, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ее конкуренткой на выборах была Ивонна Пассада (Уругвай).

По итогам голосования Руководящего совета МПС на 137-й Ассамблее Баррон набрала 287 голосов, Пассада - 70.

Первым заместителем председателя МПС стал российский сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Председатель Межпарламентского союза избирается на трхлетний срок.

В обязанности председателя входит поддержание регулярных контактов с главами государств и правительств, председателями парламентов, генеральным секретарём ООН и другими высшими должностными лицами.