Каталония продолжит стремиться к независимости даже в случае приостановки испанским правительством автономного статуса региона, заявил журналистам в Брюсселе глава совета по внешней политике женералитета Каталонии Рауль Ромева, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария подтвердила, что правительство Испании применит 155 статью конституции, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, если глава женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости.

Отвечая на вопрос журналиста, что произойдет в четверг в случае приостановки самоуправления Каталонии, Ромева сказал: "Что произойдет завтра? Я не могу ответить, потому что не знаю, какая будет ситуация завтра".

"Они всегда угрожают нам. Они уже незаконно нарушают эту статью конституции", — сказал Ромева, заявив, что Мадрид уже вмешивается в финансирование правительства Каталонии и пытается сменить главу каталонской полиции.

"Если они сделают это, отступимся ли мы? Ответ – нет. У нас нет альтернативы", — заявил представитель каталонского правительства.