Время в Ереване: 11:07:36,   18 Октябрь

В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора


Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в штабе операций.

"Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер", — сообщил собеседник агентства.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние 3,5 года отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.

 

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации