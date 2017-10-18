В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

Один из самых известных генералов сирийской армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, погиб при подрыве на мине, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в штабе операций.

"Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер", — сообщил собеседник агентства.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние 3,5 года отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.