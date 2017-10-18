Китаец чудом выжил после падения башенного крана на машину
В сети появилось видео, на котором мужчина чудом выжил после падения башенного крана на его автомобиль. Запись опубликована на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в китайской провинции Гуандун. На кадрах видно, как кран падает прямо на лобовое стекло машины. Тем не менее, через пару секунд водитель самостоятельно выбрался наружу через крышу автомобиля. Отмечается, что мужчина не получил серьезных травм — его доставили в больницу с переломом лодыжки.
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