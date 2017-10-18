Президент Арцаха Бако Саакян вручил медаль «Благодарность» Европейскому комитету Айдата АРФД
15:08, 18 Октябрь, 2017
17 октября делегация, возглавляемая Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, прибыла с официальным визитом в Королевство Бельгия.
Как передает «Арменпресс», 18 октября Президент Саакян принял участие в открытии 4-го Европейского армянского форума и выступил там с приветственным словом.
Президент высоко оценил проведение подобного мероприятия, и назвал его хорошей платформой для обсуждения общенациональных задач, определения путей их решения и последующих планов, разработки и осуществления разных программ для дальнейшего развития и усиления армянских общин Диаспоры, Родины-Армении и Арцаха.
"Крайне важно, чтобы состоялся конструктивный обмен мнениями, были озвучены разные идеи и приняты согласованные решения с учетом первоочередной сверхзадачи - объединения разных частей нашего народа для осуществления общенациональных программ", - подчеркнул глава государства.
Бако Саакян выразил глубокую признательность всем, кто постоянно содействует Арцаху, живет его заботами, делает все возможное для справедливого представления арцахской проблемы и защиты прав народа в разных инстанциях.
В ходе мероприятия Президент Саакян вручил медаль «Благодарность» Европейскому комитету Айдата АРФД за значительный вклад в процесс признания Республики Арцах.
На форуме присутствовали Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, министр диаспоры Республики Армения Грануш Акопян, другие должностные лица.