Турция не видит сложностей в развитии отношений с Россией, заявил посол

Турция не видит никаких сложностей в том, что, будучи членом НАТО, развивает отношения с Россией, заявил посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это процессы, которые могут вестись параллельно, и здесь не может быть никаких неудобных моментов. Мы проводим работу по обоим направлениями и не видим в этом никаких сложностей", — сказал посол на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам турецкого дипломата, в Анкаре придают "большое значение отношениям с Россией".