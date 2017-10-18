В Федерации дзюдо Армении произошли изменения

На состоявшемся сегодня расширенном заседании Федерации дзюдо Армении Давид Хитарян, согласно своему заявлению, был освобожден от обязанностей генерального секретаря. Решено, что этот пост займет Татул Ованнисян Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Еще одним решением старший тренер юношеской сборной Акоп Аракелян освобожден от занимаемой должности. Юношескую и молодежные сборные одновременно возглавит Ованнес Давтян.

На заседании также обсуждались дисциплинарные меры, судейские проблемы, пути и средства устранения пробелов в этих вопросах.

По предложению ветеранов, решено провести мемориальный турнир памяти чемпиона СССР Арутюна Арутюняна.