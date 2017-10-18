Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не выйдет из сделки по атому, пока этого не сделают другие стороны соглашения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пока противоположная сторона не разорвет соглашение, мы также не будем его разрывать. Однако если соглашение будет разорвано, мы разорвем его в клочья", — приводит слова Хаменеи телеканал IRIB.

Он также приветствовал позицию Европы по ядерному соглашению в свете объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегии в отношении Ирана.

Однако, по словам Хаменеи, осуждения европейскими странами заявлений Трампа недостаточно для того, чтобы президент США не разорвал соглашение. В то же время верховный лидер Ирана посоветовал странам Европы воздержаться от вмешательства в оборонные дела Ирана.