Правительство Испании подтвердило, что готово лишить Каталонию автономии
Правительство Испании применит 155 статью конституции, предполагающую возможность приостановки автономного статуса Каталонии, если глава женералитета (каталонского правительства) Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости, заявила вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Требование ясное. Если не ответят, будет применена 155 статья конституции. Цель – восстановить автономию Каталонии, гарантировать права граждан Каталонии, успокоить их и обеспечить экономическое восстановление", — заявила вице-премьер, выступая в конгрессе депутатов.
При этом премьер Испании Мариано Рахой заявил, что власти Каталонии "не дают говорить оппозиции, закрывают парламент", и обвинил их в попытке уничтожить конституцию и Статус автономии.
"Я прошу господина Пучдемона думать о всех каталонцах и законности… Они должны понимать, что они сделали. Они приняли законы, противоречащие конституции, отмененные Конституционным судом. Им (каталонцам – ред.) не дают говорить. Я прошу Пучдемона действовать здраво… Пучдемон должен ответить лишь на один вопрос: он провозгласил независимость Каталонии?", — заявил премьер Испании.
На прошлой неделе кабмин Испании потребовал от властей Каталонии разъяснить, провозгласили ли они независимость, основываясь на итогах прошедшего в автономии референдума, который правительство страны считает незаконным. В понедельник Пучдемон направил испанскому премьеру Мариано Рахою письмо, в котором предложил начать переговоры по ситуации в Каталонии, однако не дал прямого ответа на поставленный вопрос. В Мадриде назвали послание несостоятельным и не проясняющим, провозгласила ли Каталония независимость.