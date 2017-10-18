Президент Армении Серж Саргсян принял председателей СК России и Беларуси

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял находящихся с рабочим визитом в Республике Армения председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и председателя Следственного комитета Республики Беларусь Ивана Носкевича. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Александр Бастрыкин и Иван Носкевич прибыли в Ереван для участия в совместном заседании коллегий Следственного комитета Республики Армения, Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь.

Президент Саргсян приветствовал гостей и отметил важность тесного и ежедневного сотрудничества между правоохранительными органами, подчеркнув, что Армения приветствует тесные профессиональные контакты и обмен опытом между государственными структурами стран-партнеров в различных сферах – с учетом того, что в быстро меняющемся мире появляются новые технологии и возможности, которые способствуют нахождению более эффективных решений и совершенствованию работы.

Президент Саргсян назвал формат совместного заседания хорошей платформой для взаимодействия, пожелав успехов работе коллегии.

Гости поблагодарили за проведение заседания в Ереване на высоком уровне, с удовлетворением коснувшись результатов совместной работы. Председатели СК РФ и Беларуси отметили важность подписанного в рамках заседания Меморандума о взаимопонимании, который предусматривает поощрение сотрудничества и обмен опытом по ряду имеющих важность для сторон направлений.