В отношении одного из фигурантов по делу об ограблении «Конверс банка» объявлен розыск

Следственный комитет Армении представил новые данные об ограблении филиала «Конверс банка».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным, около 11 часов 9 октября предполагаемый преступник, угрожая взорвать некое устройство, потребовал у управляющего банком и получил крупную сумму – около 95 млн драмов.

Согласно имеющимся у следствия данным, предполагаемые преступники распределили роли в преступлении. Один из преступников 5 октября побывал в филиале банка, договорился с управляющим об обмене 60 тысяч евро. 9 октября на встречу с управляющим отправился другой молодой человек. В целях безопасности он предложил провести сделку в в кабинете казначея, где и представил записку с угрозой устроить взрыв, если ему не отдадут хранящиеся в сейфе деньги. Затем молодой человек взял деньги и скрылся.

Установлены личности предполагаемых преступников. Непосредственным похитителем денег оказался житель Арагацотнской области, 1988 г.р. Молодой человек объявлен в розыск.

В рамках дела еще троим гражданам предъявлены обвинения, в их отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.