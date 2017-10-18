Независимость Арцаха – право армянского народа: Католикос Арам Первый

Католикосат Киликийский выражает свою постоянную поддержку комитету Айдата Европы. Как передает «Арменпресс», об этом на официальном открытии 4-го съезда Айдата Европы заявил католикос Арам Первый.

«Мы собрались здесь, чтобы еще раз быть вместе как одна семья. В силу обстоятельств, мы живем в разных местах, однако у нас общие цели на жизненном пути, поскольку мы имеем общую родину и единые требования. С разных позиций и с разными акцентами мы говорим и должны говорить, исходя из единой священной цели – национальной требовательности. Для церкви, особенно, Киликийского католикосата, это не обычное явление, не обычный суд, а дейтвительность бытия. Сегодня более, чем когда-либо, независимая Армения является правовладелицей справедливых прав нашего народа и декларация столетия, которую наш президент зачитал в Цицрнакаберде перед всем миром подтвердила правопреемственность Армении»,- заявил католикос Арам Первый. По его словам, в основе трежовательности полагается также суверенитет народа Арцаха, защита его прав на независимость и их закрепление.

«Армения, Арцах, офисы Айдата, все мы ведем работу и должны ее вести. Я вижу единую поддержку Арцаха со стороны Армении и диаспоры. Независимость Арцаха – право армянского народа. Прежде всего, это историческое право нашего народа, который находится в Арцахе. Он не был завоеван нашим народом: другие подарили Арцах другим. Наш народ – на своей исторической земле»,- заявил католикос Арам Первый.

По его словам, необходимо распространять национальную требовательность повсюду и объединенно вести борьбу, для чего он предлагает организовать комитеты Айдата повсюду.

«Северная Америка и Европа важны, однако важен и исламский мир, где у нас нет подобной представленности, что должно иметь место»,- заявил католикос Арам Первый.