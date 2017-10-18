Имя Левона Айрапетяна золотыми буквами вписано в наши сердца: Госминистр Арцаха

Смерть великого благодетеля Левона Айрапетяна стала огромной утратой для всего армянства. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал госминистр Арцаха Араик Арутюнян.

«С глубоким прискорбием узнал о смерти великого благодетеля Левона Айрапетяна. Смерть великого благодетеля Левона Айрапетяна стала огромной утратой для всего армянства. Неоценимы преданность и вклад Левона Айрапетяна в развитие и защищенность Арцаха. Имя Левона Айрапетяна давно уже золотыми буквами вписано в наши сердца. Уверен, что армянский народ на долгие годы сохранит память о нем, которая поддержана всеми его делами на родине»,- сказал госминистр Арцаха Араик Арутюнян.

На рассвете 18-го октября после продолжительной болезни ушел из жизни проживающий в РФ известный предприниматель и меценат Левон Айрапетян. «Он страдал тяжелой болезнью, а в последние дни как-бы предчувствовал свою кончину. На рассвете он ушел от нас, завещав за несколько часов до своей смерти похоронить его в Москве, рядом с родителями»,- сообщил писатель и общественно-политический деятель Зорий Балаян.

Левон Гургенович Айрапетян родился в 1949 году в селе Ванк Мартакертского района НКР.

Закончил факультет философии МГУ. Работал журналистом в газетах «Комсомольская правда», «Собеседник», журнале «Огонек». Являлся основателем издательства «Современник». Принимал активное участие в создании НКР, яляясь одним из главных спонсоров. Он считается крупнейшим инвестором НКР. Осуществлял программы в Степанакерте, селе Ванк Мартакертского района НКР.

В 2000-2002 годах на его средства был реконструирован храмовый комплекс Гандзасара, проведены работы по развитию инфраструктур в селе Ванк Мартакертского района НКР.

14 апреля 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил предпринимателя Левона Айрапетяна к 4 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве на 700 тысяч долларов. Отметим, бизнесмен свою вину отрицал. Сторона защиты заявила, что дело против предпринимателя имеет заказной характер.