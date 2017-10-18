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Мхитарян и Казарян встретились в Лиссабоне


Члены сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян и Геворг Казарян встретились в Лиссабоне.

Как передает «Арменпресс»,  матч «Бенфика» - «Манчестер Юнайтед» состоится 18-го октября и начнется в 22:45 по ереванскому времени.

Геворг Казарян, выступающий за португальский клуб «Маритиму», встретился с Генрихом Мхитаряном до начала игры и пожелал ему успеха.

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