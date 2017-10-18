В партии Порошенко обвинили Саакашвили в стремлении захватить

Сторонники лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили намерены захватить власть на Украине любой ценой, считает глава президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", — приводит слова Герасимова украинское агентство УНИАН.

Также он призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, поскольку такие действия являются "неправильными".

Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока не добьются своих целей. Саакашвили заявил, что если их требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений.