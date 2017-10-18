Молодежная сборная Армении по боксу провела последнюю тренировку перед первенством Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении.

«Первая часть подготовки к соревнованиям отноосилась к физической, второй этап мы провели в Олимпаване, акцентируя технико-тактические аспекты. В сборной есть новички, однако все они имеют опыт участия в международных соревнованиях. Ждем медалей, а их цвет определится на ринге»,- сказал старший тренер сборной Дереник Восканян.

Молодежная сборная Армении по боксу во главе со своим тренером этой ночью вылетит в Турцию, где в Анталии 20-29-го окыября пройдет первенство Европы. В составе сборной – 9 боксеров.