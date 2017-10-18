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Молодежная сборная Армении по боксу провела последнюю тренировку перед первенством Европы


Молодежная сборная Армении по боксу провела последнюю тренировку перед первенством Европы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении.

 «Первая часть подготовки к соревнованиям отноосилась к физической, второй этап мы провели в Олимпаване, акцентируя технико-тактические аспекты. В сборной есть новички, однако все они имеют опыт участия в международных соревнованиях. Ждем медалей, а их цвет определится на ринге»,- сказал старший тренер сборной Дереник Восканян.

Молодежная сборная Армении по боксу во главе со своим тренером этой ночью вылетит в Турцию, где в Анталии 20-29-го окыября пройдет первенство Европы. В составе сборной – 9 боксеров.

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