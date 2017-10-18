Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
Бывшая танцовщица пробежала марафон в туфлях с высоким каблуком за 7 часов 28 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.
«Ну что, мир, я это сделала. Сама в шоке, но это действительно произошло», — написала в Instagram Ирен Сьюэлл (Irene Sewell) из американского города Чаттануга, штат Теннесси. Она преодолела 42-километровую дистанцию на каблуках высотой 7,6 сантиметра на две минуты быстрее, чем прежняя обладательница этого рекорда.
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