Армения и продовольственная программа ООН осуществляют программы по сохранению армянских генетических ресурсов

Скоро между правительством Армении и продовольственной программой ООН будет подписано соглашение, что позволит облегчить осуществление программ и сотрудничество.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян. По его словам, направления сотрудничества уже намечены: это животноводство, ветеринария, санитария растений, продовольственная безопасность и пр.

«Сейчас мы основываем питомник по селекции армянского сорта винограда, стойкого к филоксере, что позволит сохранить эти сорта в будущем»,- сказал министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

С 1993 года Армения входит в Организацию сельского хозяйства и продовольствия. С 2004 года данная организация имеет свое постоянное представительство в Армении.