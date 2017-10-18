Конкурс “За значительный вклад в дело сохранения армянской идентичности” будет способствовать развитию армянских структур диаспоры

В министерстве диаспоры Армении 18-го октября состоялась пресс-конференция по проведению ежегодного всеармянского конкурса “За значительный вклад в дело сохранения армянской идентичности”, спикером которой выступил руководитель департамента общеармянских программ аппарата министерства Гагик Гянджумян.

Как сообщает Арменпресс, представляя историю и цели конкурса Гагик Гянджумян отметил, что он проводится с 2010-го года министерством диаспоры совместно со Всемирным армянским конгрессом и Союзом армян России.

«В 2010-2016гг. В конкурсе принимали участие более 700 человек из 48 стран мира. Ежегодно, в рамках проведения конкурса обявляются условия его проведения и номинации. В прошлом году, в четырёх номинациях -“Защитник родного языка”, “Лучшее армянское учебное заведение”, конкурс СМИ диаспоры “Лучшая публикация, посвящённая 25-летию независимости РА и НКР”, конкурс детско-юношеских сочинений «Люблю тебя, Родина моя» мы получили 192 заявки из 24 стран мира (США, России, Канады, Аргентины, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Греции, Болгарии, Шведии, Бельгии, Испании, Эстонии, Италии, Кувейта, Египта, Сирии, Кипра, Индии и др.). Жюри конкурсов изучает и обобщает материал, а затем проходит торжественная церемония вручения премий. В прошлом году премий и поощрительных дипломов удостоились 177 конкурсантов. Номинации каждый раз меняются – были такие номинации, как “Лучшая армянская община”, “Лучшая армянская семья” и другие.

В этом году выбраны четыре номинации - “Защитник родного языка”, “Лучшее армянское учебное заведение”, “Лучшая молодежная, студенческая организация”, детско-юношеский конкурс лучших произведений на тему “Свободный Арцах” и “Месяц май - месяц побед”», - отметил Гагик Гянджумян.

Спикер подчеркнул, что основной целью конкурса является поощрение деятельности организаций, отдельных лиц за их вклад в дело сохранения и развития национальной идентичности, культуры в Диаспоре, достойная оценка деятельности армянских общин, культурно-просветительных организаций и СМИ в этом направлении.

“В этом году срок принятия заявок на участие в конкурсе продлён до 30-го ноября и мы призываем общинные структуры Диаспоры, молодёжные, культурные организации, представителей армянских образовательных учреждений проявить активное участие в нём. Этот конкурс для них не только оценка, но и уникальная возможность воодушевления, работы с новыми силами во благо сохранения армянской национальной идентичности. Мы уверенны, что в этом году численность и география участников конкурса должна быть расширена в разы!”

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в общинах, после чего выбранные работы высылаются в министерство диаспоры. Во втором этапе, конкурсная комиссия, сформированная министерством, в результате оценки работ объявляет победителей конкурса.

Вместе с заявками на участие необходимо предоставить документ об образовании (копия), характеристику-рекомендацию от общины, организации или школы ( с печатью и подписью руководителя), описание проделанной работы заявителя для каждой номинации, материалы, в том числе видеоматериалы, подтверждающие участие заявителя в программах, направленных на сохранение армянской идентичности.

Заявки можно скачать с официального сайта министерства диаспоры.