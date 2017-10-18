Сотрудничество следственных комитетов Армении, РФ и Беларуси поднимается на новый уровень

В Ереван 17-го октября с рабочим визитом прибыли председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава СК Беларуси Иван Носкевич.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, Бастрыкина и Носкевича 18-го октября принял глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян, после разговора тет-а-тет были подписаны двусторонние меморандумы о взаимопонимании - между СК Армении и России, а также СК Армении и Беларуси.

«Подписание меморандумов открывает новую страницу для взаимодействия между Следственными комитетами, они позволят углубить сотрудничество в области досудебного производства, новых методов экспертных исследований, проведения научных собраний, профессионального усовершенствования и других», - заявил Овсепян.

После подписания документов стартовало совместное заседание коллегий Следственных комитетов Армении, России и Беларуси.