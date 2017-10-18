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11% грузинского авиарынка владеет Turkish Airlines, а 10% Georgian Airways


Компанией лидером авиации Грузии по-прежнему является авиаперевозчик Turkish Airlines, которая по данным за январь-сентябрь 2017 года занимает 11% рынка, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Согласно статистической информации, по количеству пассажиров, перевезенных регулярными рейсами, Turkish Airlines по-прежнему является компанией №1 в Грузии, и в течение 9 месяцев она обслужила 350 706 пассажиров.

Второй авиакомпанией авиарынка (по перевезенному пассажиропотоку) является грузинский авиаперевозчик Georgian Airways, которому по данным девяти месяцев принадлежит 10% рынка. 

По пассажиропотоку, перевезенному в январе-сентябре, владельцем 8% авиарынка Грузии является венгерский "лоукостер" Wizz Air. Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines (FlyUIA) контролирует 7% рынка. 

По перевезенному пассажиропотоку 6% рынка владеет арабская Flydubai, а 5% российская авиакомпания Aeroflot.

По информации Агентства гражданской авиации, владельцем 10% авиарынка страны является национальный авиаперевозчик, а 90% контролируют иностранные авиакомпании.


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