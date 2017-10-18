Мировая премьера российского сериала "Троцкий" состоялась в знаменитом Дворце фестивалей в Канне. Представили проект во вторник его продюсеры - генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генпродюсер кинокомпании "Среда" Александр Цекало, а также актеры - Константин Хабенский и Ольга Сутулова, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Презентация сериала, созданного к столетию Октябрьской революции, стала главным событием рынка аудиовизуального контента MIPCOM, который открылся на Лазурном берегу в понедельник. Каннской публике, собравшейся в Гранд- аудитории, был показан первый эпизод восьмисерийного фильма.

По словам гендиректора Первого канала, создатели фильма не имели намерения воспроизвести биографию Троцкого максимально приближенной к реальности. "Для того, чтобы рассказать о жизни политика начала XX века, конечно, современное телевидение должно использовать язык, который большая часть аудитории понимает", - отметил он.

Режиссером сериала "Троцкий" выступил Александр Котт. Также в съемках приняли участие Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Виктория Полторак.