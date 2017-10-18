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ФИДЕ присвоила Айку Мартиросяну, Мануэлю Петросяну и Арману Микаэляну звания гроссмейстеров


Трое членов молодежной сбборной Армении по шахматам получили звания гроссмейстеров.

Как передает «Арменпресс», ФИДЕ присвоила Айку Мартиросяну, Мануэлю Петросяну и Арману Микаэляну звания гроссмейстеров, Рафаэль Бакунц удостоился звания международного мастера, Сона Асатрян получила звание международного мастера среди женщин.

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