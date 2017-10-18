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Начальник ГУГА РА подчеркивает необходимость осуществления вертолетных полетов в Армении


Начальник ГУГА РА при правительстве Армении Сергей Аветисян 18-го октября принял исполнительного директора компании Elitaliana, основанной в 1964 году в Италии, Алессандро Гиуливи и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ГУГА РА.

В ходе встречи итальянские партнеры представили масштабную деятельность компании Elitaliana, предлагаемые услуги и отметили свою заинтересованность по предоставлению услуг в сфере вертолетной авиации Армении.

Аветисян, поприветствовав гостей и их заинтересованность армянским рынком, указал на реализуемые шаги по развитию гражданской авиации и подчеркнул необходимость организации вертолетных полетов в Армении.

Он отметил также свою готовность по содействию в осуществлении дальнейших работ. 

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