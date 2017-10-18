Армения предпримет шаги по активизации поездок иностранных депутатских делегаций в Арцах

18 октября вице-спикер НС РА Э.Шармазанов встретился с заместителем председателя НС Республики Арцах В.Балаяном. На встрече присутствовал также представитель НС Республики Арцах в НС РА К.Топчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя коллегу, вице-спикер НС РА Э.Шармазанов выразил удовлетворение конструктивным сотрудничеством двух парламентов и продуктивными встречами. Он заверил, что делегации НС РА на всех парламентских ассамблеях всегда защищает справедливую борьбу народа Арцаха и представляет проблемы арцахского армянства.

“Независимости Арцаха нет альтернативы – свою дальнейшую судьбу решать гражданам Арцаха”, - подчеркнул вице-спикер НС РА.

По мнению Э.Шармазанова, должны быть предприняты шаги по активизации поездок иностранных депутатских делегаций в Арцах, чтобы все могли воочию увидеть демократический Арцах.

В.Балаян в свою очередь подчеркнул высокий уровень отношений между двумя парламентами и добавил, что они постоянно чувствуют поддержку НС РА. Он отметил, что парламентарии Арцаха регулярно встречаются с депутатами и представителями правительства Армении, обсуждают вопросы, касающиеся сотрудничества и обмена опытом в различных сферах.