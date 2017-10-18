Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой президентом Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ)
12:13, 18 Октябрь, 2017
Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой президентом Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александром Боричичем. На встрече присутствовал также новоизбранный председатель федерации волейбола Армении, советник мэра Еревана Грачья Мурадян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Поприветствовав гостей, мэр коротко представил программы направленные на активизацию спортивной жизни в столице.
«Мы придаем важность развитию и популяризации различных видов спорта в Ереване и должен отметить, что в этом направлении за последние годы мы реализовали конкретные программы. Несомненно, волейбол также является любимым видом спорта в столице, и я убежден, что совместно с новым руководством федерации Армении и при Вашей поддержке мы добьемся ощутимого прогресса»,-подчеркнул мэр Еревана.
Выразив благодарность за теплый прием, президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александр Боричич придал особую важность готовности мэра к сотрудничеству, отметив, что это послужит успешной реализации программ конфедерации в Ереване.
«Господин мэр, мы планируем развивать волейбол в Ереване. У нас есть программы по развитию волейбола в общеобразовательных школах и организации спортивных мероприятий. Для нас очень важно ваше содействие в реализации данных программ, и уверен, что оно даст возможность осуществить все наши инициативы в Ереване»,-отметил Александр Боричич.
В рамках встречи мэр Тарон Маргарян предложил совместно с федерацией Армении обсудить и представить пакет программных предложений, еще раз подчеркнув, что в раках своих полномочий мэрия Еревана готова сотрудничать и содействовать всем инициативам, направленным на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию спорта в Ереване.