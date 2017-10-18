С 6-го по 12-е октября в Ереване родилось 425 детей



По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 6-го по 12-е октября в родильных домах столицы на свет появилось 425 детей-214 мальчиков и 211 девочек. За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 354677 граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.