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С 6-го по 12-е октября в Ереване родилось 425 детей


По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 6-го по 12-е октября в родильных домах столицы на свет появилось 425 детей-214 мальчиков и 211 девочек. За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 354677 граждан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

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