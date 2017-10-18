Число жертв лесных пожаров в Испании и Португалии достигло 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в результате пожаров, охвативших центральную и северную части Португалии и северо-запад испанского автономного сообщества Галисия, сообщает в среду португальская радиостанция TSF.

Кроме того, 71 человек получил ранения в Португалии, где пожары бушуют с конца прошлой недели. Также стало известно, что шестерых из семи человек, считавшихся ранее пропавшими без вести, удалось спасти, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Площадь лесных пожаров в Португалии за четыре дня составила 240 тыс. гектаров. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам пожара.

В Галисии жертвами пожаров стали четыре человека.

Как сообщает телеканал Euronews, прошедшие во вторник дожди помогли, наконец, локализовать природные пожары.