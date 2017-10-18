Си Цзиньпин пообещал превратить Китай в могущественное государство

Коммунистическая партия Китая продолжит прилагать активные усилия для сохранения мирового порядка и намерена превратить КНР в могущественное государство, заявил лидер КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 19-го съезда КПК, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Китай продолжит прикладывать усилия по сохранению мира на планете, продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие", — сказал он.

К 2050 году КНР, по словам Си Цзиньпиня, должна стать сильнее. "На первой стадии с 2020 года по 2035 год мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации", — заявил он. На второй стадии с 2035 года до середины XXI века, как отметил лидер КНР, КПК намерена превратить Китай в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".

Как отметил Си Цзиньпин, "китайская мечта находится в тесной связи с мечтами народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке".

Китайский лидер также призвал КПК активно защищать суверенитет страны и решительно бороться с сепаратизмом и любыми действиями, подрывающими национальное единство.

Кроме того, Си Цзиньпинь отметил, что Коммунистическая партия Китая должна решительно бороться с любыми действиями, направленными на подрыв социалистической системы страны и руководство партии, а также решительно защищать интересы народа и бороться с любыми действиями, подрывающими интересы граждан.