Лидерство – образ жизни, формула успеха же является формулой счастья: примечательные мысли Вигена Саргсяна

Лидер должен создавать вокруг себя лидеров, а не послеователей. Это является отличительной чертой истинного лидера. «Арменпресс» представляет примечательные мысли министра обороны Армении Вигена Саргсяна, которые он выразил во время публичной лекции на тему «Лидерство в общественном секторе».

Три основные составляющие лидерства в общественном секторе

Первое – у тебя нет «своей» и «не своей публики»: есть одно общество, которому ты подотчетен за каждый свой шаг. Второе – ты не обладаешь роскошью принятия решений, которые можно будет осуществить или не осуществить: принятые тобою решения обязательны к осуществлению, поскольку они получают силу закона. Третье – ты обязан иметь механизм обратной связи для восприятия эффективности своей деятельности и возможных положительных и отрицательных влияний предложенной тобою политики.

Три умения, присущие всем лидерам

Концепция, которая является убедительной и может настроить людей на творческую работу.

Огромная работоспособность, - не трудолюбие, а умение претворить в жизнь это трудолюбие .

Огромное терпение - сегмент общества, который не голосовал за тебя, также является твоим, и требуется терпение, чтобы эффективно овладеть им.

Лидерство – образ жизни

Лидерство – это не работа, нет рабочих часов, лидерство - образ жизни.

Формула успеха является формулой счастья

Надо любить то, что ты делаешь, надо делать это с верностью, отдавая этому все свое время. Человеческая жизнь полна возможностей, часть из них – видима, часть – нет. Если ты заметил возможность и сделал в этом направлении полшага – ты на пути к успеху.

Стать участником процесса создания своего государства – исключительная историческая возможность.

Мы можем обижаться на государство, считать, что нам недостаточно воздается за наши труды и усилия, однако это бессмысленно. Государство – то, что создаем мы, каждый на своем месте.

В 1998 году я был советником председателя НС Армении, тогда создалась возможность для меня продолжить учебу зарубежом, оказалось, что это было крайне полезно и предопределило мои грядущие успехи.

История, придуманная про неудачу

Удача существует всегда и для всех, просто надо попробовать все открытые двери и найти путь, ведущий к успеху. Не могу назвать какую-либо неудачу, которая сыграла бы большую роль в моей жизни. Были трудные испытания, одно из эссе, которые я писал при поступлении в американский ВУЗ, было по теме «Какя ваша неудача была самой поучительной для вас?», я сочинил историю, поскольку не мог вспомнить реальной, достойной внимания неудачи, которая могла бы привести меня в Институт права и дипломатии Флетчера.

Проект «Формула успеха» осуществляется при сотрудничестве фонда «Айб» и «Ереванпродакшнс» .