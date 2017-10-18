Карен Григорян отстает на одно очко от лидеров Филиппинского турнира

Гроссмейстер Карен Григорян сыграл вничью в очередном туре Филиппинского турнира. Как передает «Арменпресс», в 7-м туре он играл с индийским шахматистом Сринатом Нараяном.

После 7-го тура Карен Григорян набрал 5 очков и отстает на одно очко от лидеров Филиппинского турнира.