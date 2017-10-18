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Карен Григорян отстает на одно очко от лидеров Филиппинского турнира


Гроссмейстер Карен Григорян сыграл вничью в очередном туре Филиппинского турнира. Как передает «Арменпресс», в 7-м туре он играл с индийским  шахматистом Сринатом Нараяном.

После 7-го тура Карен Григорян набрал 5 очков и отстает на одно очко от лидеров Филиппинского турнира.

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