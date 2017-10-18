Во имя осуществления китайской мечты: в Пекине стартовал 19-й съезд Коммунистической партии Китая

Очередной, 19-й съезд самой многочисленной политической партии в мире — Коммунистической партии Китая, открылся 18-го октября в Пекине, в зале Национального Совета.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Пекина, в ходе церемонии открытияя выступил Генсек Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин.

В своем выступлении продолжительностью около 3,5 часов Генсек Коммунистической партии Китая представил проделанную в предыдущие годы работу и планы на будущее, к осуществлению которых готовится Коммунистическая партии Китая в ближайшие годы.

«Основная концепция съезда – упорно бороться во имя осуществления китайской мечты, оставаясь верными нашей начальной цели, и ни на минуту не забывая о нашей миссии»,- сказал в начале своего выступления Генсек Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что за прошедшие 5 лет были достигнуты значительные успехи в построении экономической системы, осуществлении реформ, развитии демократии и организации правовой системы, повышении уровня благосостояния населения, укреплении вооруженных сил, проведении многовекторной дипломатической работы.

Говоря о модернизации экономической системы, Си Цзиньпин сказал, что особое внимание уделяется развитию сельских общин. «Вопросы сельского хозяйства имеют радикальный характер, поскольку от этого зависят национальная экономика и уровень благосостояния населения. Необходимо создать и оздоровить те институты, которые обеспечат развитие интеграции города и села»,- сказал он.

Си Цзиньпин сказал, что особое внимание уделяется повышению уровня благосостояния населения. «Среди неизменнных целей нашей партии - повышение уровня благосостояния населения. Интересы народа должны быть превыше всего»,- сказал Генсек Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин. Он выделил повышение уровня образования, работоспособности, зарплат. Он подчеркнул также важность шагов, проведенных в аспекте преодоления бедности населения, и таковых – предстоящих в будущем.

Си Цзиньпин подчеркнул роль экологических программ, в частности, увеличения зеленых зон, сокращения вредных выбросов в атмосферу, развития перерабатывающей промышленности, применения чистых и эффективных источников энергии.

По поводу армии Китая, Си Цзиньпин сказал, что важна модернизация национальной обороны и армии. «Построение обороны и армии стоит у порога исторического старта. Мы намерены адаптировать стратегический курс страны к новым глобальным условиям. Необходимо создать современные и мощные наземные, военно-морские, воздушные, ракетные системы, чтобы с честью одолеть миссии новой эпохи»,- сказал он.

В заключение Си Цзиньпин сказал: «Если растет и развивается молодежь, то процветает и государство. Если молодежь набирает силы, укрепляется государство. Если молодое поколение имеет высокие идеалы и возможности, умеет взять на себя ответственность, то страна имеет большое будущее, а народ – прекрасные перспективы».

Съезд, начавшийся 18-го октября, продолжит работу до 24-го октября.