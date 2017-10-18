Премьер Греции считает, что Турция должна оставаться в НАТО

Турция должна оставаться в НАТО и продолжить свой "путь, ориентированный на Европу". Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Розовом саду Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Несмотря на нашу обеспокоенность в отношении Турции, мы продолжаем поддерживать курс Турции на Европу, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли Анкаре оставаться в Североатлантическом альянсе. - Мы уважаем ее как региональную державу. Мы считаем, что она должна продолжать ориентироваться на европейскую перспективу, страны Запада и сотрудничество с НАТО".