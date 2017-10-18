Для нас неприемлемо то, что страна-член ОДКБ может продавать оружие Азербайджану: Корюн Нагапетян

Председатель комиссии по безопасности НС Армении Корюн Нагапетян считает неприемлемым то, что страна-член ОДКБ может продавать оружие Азербайджану. В беседе с «Арменпресс», комментируя вероятность продажи Беларусью ракетных комплексов «Полонез» Азербайджану, он сказал, что Армения сожалеет о том, что страна-член ОДКБ может продавать оружие государству, которое ведет агрессивную политику в отношении другой страны-члена ОДКБ.

«Мы должны сказать об этом. Азербайджан может приобретать оружие у различных стран, и любая страна сама решает, в каком формате ей сотрудничать с другими странами, в том числе, в военно-технической области»,- сказал председатель комиссии по безопасности НС Армении Корюн Нагапетян.

По его словам, если мы имеем общий подход в рамках ОДКБ, то и наши интересы в вопросе обеспечения безопасности должны совпадать, и обеспечение коллективной безопасности должно иметь приоритет.

«Именно поэтому я считаю это неприемлемым»,- сказал председатель комиссии по безопасности НС Армении Корюн Нагапетян.

Белорусская и азербайджанская пресса распространили информацию о том, что президенты обеих стран обсудили вопрос продажи Беларусью ракетных комплексов «Полонез» Азербайджану.