Судья на Гавайях приостановил новый миграционный указ Трампа

Федеральный судья, заседающий в штате Гавайи, приостановил действие последнего по времени миграционного указа президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в США граждан восьми стран, включая шесть преимущественно мусульманских. Указ должен был начать действовать в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Указ, изданный в сентябре, распространяется на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Чада, Северной Кореи и отдельных должностных лиц Венесуэлы. Применительно к Северной Корее и Венесуэле судья оставил указ в силе.

Судья Деррик Уотсон, назначенный президентом Обамой, мотивировал свое решение тем, что в новом указе сохранились все те же нарушения закона, которые он усмотрел в предыдущей редакции указа, изданной в марте. Тот указ судья также заблокировал до вступления в силу.

По мнению судьи, запрет на въезд потенциально затрагивает 150 миллионов человек из шести стран и противоречит интересам Соединенных Штатов.

В отличие от двух предыдущих указов, изданных в январе и марте, новый запрет устанавливается бессрочно. Администрация Трампа объясняла, что страны, попавшие под запрет, не способны или не желают предоставлять властям США информацию, необходимую для оценки обращений за визами.

Судья Уотсон вынес свое решение в ответ на жалобу правительства штата Гавайи.

Параллельно штаты Вашингтон, Массачусетс, Калифорния, Орегон, Нью-Йорк и Мэриленд также оспаривают указ президента в федеральном окружном суде в Сиэттле.