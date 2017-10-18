Цены на цветные металлы - 17-10-17

ЛОНДОН, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.09% и составила 2136.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.24% и составила 7065.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.60% и составила 2510.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.97% и составила 11745.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.48% и составила 20600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 4.88% и составила 3102.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.84% и составила 60000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.