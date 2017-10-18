Предстоящие новости: 18.10.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня,18-го октября, состоится пресс-конференция министра экономического развития и инвестиций Армении Сурена Караяна. Он представит результаты деятельности за последний год.

Сегодня,18-го октября, в Министерстве диаспоры Армении состоится пресс-конференция по случаю премии «За значительный вклад в сохранение армянства».

В Палате адвокатов Армении состоится круглый стол на тему «Законопроект Армении «О предотвращении семейного насилия и защите подвергшихся семейному насилия лиц».

В Ереванском офисе ООН состоится армяно-швейцарский бизнес форум по теме швейцарского опыта в сфере социальной экономики и социального партнерства.

Сегодня,18-го октября, состоится мероприятие на тему «Стандарты делают города умными», приуроченное к профессиональному празднику специалистов по стандартизации. Участие примут министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, руководитель Ереванского офиса ООН Бредли Бузетто и др.

Сегодня,18-го октября, состоится пресс-конференция военного эксперта, историка Артура Егиазаряна, посвященная новеллам закона о воинской обязанности.

21-го октября в Ереване состоится премьера фильма «Карта спасения» . Сегодня,18-го октября, состоится пресс-конференция продюсера фильма «Карта спасения» Манвела Сарибекяна и режиссера фильма, директора студии «Man Pictures» Арама Шахбазяна.

В зале филармонии имени Арно Бабаджаняна состоится пресс-конференция скрипача Николая Мадояна, посвященная его внесению в книгу рекордов Гиннеса.

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