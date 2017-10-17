Из 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 12

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 16 и 17 октября, раскрыто 12.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 3 случая кражи, 2 случая мошенничества, по 1 случаю хулиганства, присвоения, киберпреступности и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай киберпреступности.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 15 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.