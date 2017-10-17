Шаварш Кочарян отреагировал на заявление советника президента Азербайджана Новруза Мамедова
Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян отреагировал на заявление советника президента Азербайджана Новруза Мамедова.
«На фоне выдержанных в рамках дипломатической корректности по отношению к президенту Азербайджана комментариев президента Республики Армения после встречи в Женеве, отражающие пещерное мышление Новруза Мамедова ремарки являются очередным доказательством того, что именно препятствует урегулированию нагорно-карабахской проблемы», - как сообщает Арменпресс, написал Кочарян в Твиттере.
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