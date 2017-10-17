Подготовка к миру должно быть в центре внимания всех инициатив: Председательство ОБСЕ

Председательство Австрии в ОБСЕ внимательно следило за встречей президента Республики Армения Сержа Саргсяна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, организованной 16 октября под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении австрийского председательства.

«Мы рады видеть новый импульс и приверженность президентов тому, чтобы принимать меры для активизации переговорного процесса и предпринимать дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения», - говорится в заявлении.

Председательство ОБСЕ надеется на то, что это возобновленное участие будет выражено в конкретных шагах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Подготовка к миру должно быть в центре внимания всех инициатив», - отмечено в заявлении.