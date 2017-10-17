В Армении проходит апробацию новый и современный высокотехнологичный электропоезд

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян 17 октября посетил локомотивное депо Еревана, чтобы ознакомиться с техническими возможностями нового, современного и высокотехнологичного электропоезда из России. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Ммнистерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, генеральный директор ЗАО« Южно-кавказские железные дороги» Сергей Валько представил министру возможности электропоезда.

Электрический поезд удобен для всех, в том числе для пассажиров с проблемами передвижения. Он оборудован специальными подъемниками. Пассажиры с инвалидными креслами могут подниматься и спускаться с их помощью.

Электропоезд с двумя вагонами имеет 129 мест, оснащен удобными креслами. У него есть системы вентиляции, стерилизации, пожаротушения, окна аварийного выхода, экраны для информации.

Электропоезд пока еще находится на стадии испытания. Машинисты также пройдут спецобучение. После испытания будет определено, сколько мест и вагонов необходимо для Республики Армения.

Высокоскоростной электропоезд был доставлен в Армению в соответствии с соглашением, достигнутым в ходе встречи премьер-министра Армении Карена Карапетяна и руководства ОАО «Российские железные дороги».