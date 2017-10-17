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РФ согласилась разрешить ввоз 50 тыс. тонн томатов из Турции


Россия готова разрешить поставки около 50 тысяч тонн томатов с четырех предприятий Турции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире телеканала "Россия 24", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Если говорить именно о турецких томатах, то наши подходы определены - мы считаем допустимым поставки турецких томатов на российский рынок в объеме около 50 тыс. тонн в ближайшие 4-5 месяцев с декабря по апрель, когда у нас несезон", - сказал Дворкович.

Однако на принятие решения об открытии рынка могут повлиять действия Турции, усложнившей процедуру импорта российской сельхозпродукции, отметил он.



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