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Министр иностранных дел Армении посетит Брюссель


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 18-19 октября посетит Брюссель для участия в четвертом Съезде армян Европы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в Брюсселе Эдвард Налбандян также встретится с комиссаром Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел Димитрисом Аврамопулосом.

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