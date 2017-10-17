Министр иностранных дел Армении посетит Брюссель
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 18-19 октября посетит Брюссель для участия в четвертом Съезде армян Европы.Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в Брюсселе Эдвард Налбандян также встретится с комиссаром Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел Димитрисом Аврамопулосом.
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