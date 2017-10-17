Азиатские индексы - 17-10-17

ТОКИО, 17 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 21336.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.24% и составил 1723.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.19% и составил 3372.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 28697.49 пункта.