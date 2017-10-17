Суд в Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости, сообщает во вторник газета El Pais.

Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.