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Суд в Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости


Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в этом регионе референдума о независимости, сообщает во вторник газета El Pais.

Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.



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