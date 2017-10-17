СМИ: в Турции произошел обвал на угольной шахте

Обвал произошел во вторник на угольной шахте на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV.

Как сообщил телеканал CNN Turk, спасатели достали семерых горняков из-под завалов. По его данным, внутри остается еще один рабочий. Спасательные работы продолжаются.

Инцидент произошел на шахте в провинции Ширнак, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





