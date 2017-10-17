Шармазанов назвал заявление Новруза Мамедова абсурдом

Вице-спикер Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов отреагировал на объявление помощника президента Азербайджана Новруза Мамедова, согласно которому президент Армении Серж Саргсян нарушил достигнутое в ходе встречи в Женеве соглашение и во время встречи с армянской общиной в Швейцарии представил подробности переговоров. В беседе с Арменпресс, Шармазанов подчеркнул, что у Новруза Мамедова, очевидно, проблемы с пониманием.

«Его заявление, а также заявления других азербайджанских официальных лиц, которые пытаются создать иллюзию того, что президент сразу же после переговоров хотел представить подробности и нарушил соглашение, являются абсурдом», - сказал Эдуард Шармазанов.

Что касается двух ключевых моментов, согласно которым Арцах никогда не станет частью Азербайджана и вопрос безопасности является самым важным, армянская сторона говорила об этом 10 лет назад, говорит сегодня и будет говорить завтра.

«Мы никоим образом не ответственны за раскрытие деталей переговоров, и нет необходимости пытаться ввести в заблуждение общественность и международное сообщество», - сказал представитель РПА.

По его словам, речь президента Саргсяна о важности безопасности и Арцахе никоим образом не связана с деталями переговоров, а что касается деталей переговоров, то президент сказал только то, что было опубликовано Минской группой. «И поскольку это касается Арцаха, будь то Мамедов или кто-либо еще, Арцах никогда не станет частью Азербайджана, армянская сторона снова повторяет это», - добавил Шармазанов.

На заявление Мамедова отреагировал также пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «Бакинский номенклатурщик с просроченным сроком годности вновь упустил возможность промолчать и не выставлять напоказ всю свою ограниченность», - написал он в Твиттере.